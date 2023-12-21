Поліція викрила схему розкрадання 24 млн грн на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту

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Національна поліція України

Поліція викрила схему розкрадання бюджетних грошей на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту в Києві. Заступнику директора столичної Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд оголосили про підозру в службовій недбалості.

Про це повідомили в пресслужбі київської поліції.

Національна поліція України

За даними слідства, посадовець підписав акти прийому виконаних будівельних робіт зі значно завищеною вартістю експлуатації окремої будівельної техніки. За попередніми оцінками, через це бюджет втратив 24 мільйони гривень.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років.