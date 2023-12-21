Сили ППО збили 34 з 35 ворожих дронів Shahed над 12 областями України

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Від 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня росія атакувала Україну 35 іранськими ударними дронами Shahed. Безпілотники летіли хвилями в різний час. Сили ППО збили 34 з них.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Окупанти запустили БпЛА з трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

У Полтавській області уламки ворожого дрона впали на житловий будинок в Миргородському районі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У Київській області через влучання ворожого дрона горіла складська будівля. Рятувальники загасили вогонь на площі 1 500 кв. м. Через атаку знищені складська будівля, два легковики і позашляховик.