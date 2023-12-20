Телескоп «Хаббл» показав карликову галактику, схожу на святкову кульку

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ESA / Hubble & NASA

Телескоп «Хаббл» зробив зображення карликової галактики UGC 8091 з мільярдами зірок, яка нагадує за формою кругу ялинкову прикрасу.

Про це пише NASA.

Галактика розташована на відстані приблизно 7 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Діви. Її вважають неправильною, бо вона не має впорядкованої спіральної або еліптичної форми.

ESA / Hubble & NASA

Щоб створити це зображення, «Хаббл» обʼєднав 12 фільтрів камери і отримав фото зі світлом від середнього ультрафіолетового до червоного кінця видимого спектра. Червоні плями, ймовірно, є міжзоряними молекулами водню, які світяться. Інший блиск — суміш старших зірок.

Астрономи досліджують склад карликових галактик та їхніх зірок, щоб виявити еволюційні звʼязки між цими стародавніми галактиками та більш сучасними, подібними до нашої — Чумацького Шляху.