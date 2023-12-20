Премʼєр Чехії заявив, що країна позбулася залежності від російського газу

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що країна повністю позбулася імпорту газу з росії.

Про це він написав у X.

За його словами, одним із важливих кроків стало відкриття СПГ-терміналу в Нідерландах, який здатен покрити велику частину споживання.

Міністерство промисловості та торгівлі Чехії ще у кінці квітня заявило, що країна повністю відмовилась від газу з росії. За перший квартал 2023 року весь імпортований газ надійшов до Чехії з Німеччини.