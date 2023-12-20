Премʼєр Чехії заявив, що країна позбулася залежності від російського газу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images
Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що країна повністю позбулася імпорту газу з росії.
Про це він написав у X.
За його словами, одним із важливих кроків стало відкриття СПГ-терміналу в Нідерландах, який здатен покрити велику частину споживання.
Міністерство промисловості та торгівлі Чехії ще у кінці квітня заявило, що країна повністю відмовилась від газу з росії. За перший квартал 2023 року весь імпортований газ надійшов до Чехії з Німеччини.
- Нещодавно Сербія і Болгарія добудували газопровід, щоб зменшити залежність від російського газу.
- У ЄС можуть дозволити країнам-членам блокувати імпорт газу з росії. Це дасть можливість європейським енергетичним компаніям вийти з контрактів з російськими постачальниками газу без необхідності платити значну компенсацію.