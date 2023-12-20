Ігоря Кушніра звільнили з посади президента «Київміськбуду»

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На засіданні наглядової ради найбільшого забудовника столиці «Київміськбуду» звільнили голову правління і президента Ігоря Кушніра. Раніше він сам подав заяву про звільнення.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Обовʼязки президента тепер виконуватиме Едуард Шевчук — віцепрезидент «Київміськбуду» і член правління.

Наглядова рада доручила Шевчуку та правлінню розробити стратегічний план стабілізації фінансово-економічного стану підприємства до 1 лютого 2024 року, а також налагодити роботу з інвесторами.

Ігор Кушнір очолював «Київміськбуд» протягом 12 років. Улітку цього року його тимчасово відсторонили від роботи, коли наглядова рада і правління «Київміськбуду» вирішили провести аудит компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Кушнір заявляє, що аудит не встановив зловживань з боку керівництва компанії та його особисто.