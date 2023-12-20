NYT підрахувало статки родини Маккалістерів із фільму «Сам удома»

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imdb.com / «Бабель»

Американське видання The New York Times підрахувало статки родини Маккалістерів з відомого фільму «Сам удома». Будинок родини виявився найкращою підказкою щодо того, скільки грошей насправді мають Маккалістери.

На початку фільму один із грабіжників — Гаррі — сказав своєму товаришеві Марву, що будинок родини Маккалістерів — їхня головна ціль, оскільки там, імовірно, може бути багато ювелірних виробів та «цінних паперів».

Будинок, який зʼявився у стрічці, дійсно існує — у передмісті Чикаго Віннетка, за адресою Лінкольн-авеню, 671. Це один із найдорожчих районів США. Будинок достатньо великий для родини Кевіна.

За словами економістів Федерального резервного банку Чикаго, у 1990 році цей будинок був доступний лише 1% американських родин. Їхній річний дохід мав становити $305 тисяч (у 2022 році це було б приблизно $665 тисяч). У середині 2022 року подібний будинок коштував би близько $2,4 мільйона, виходячи з оцінки Zillow для будинку «Сам удома».

Сімʼя має й інші атрибути багатства. Разом з тим, коли Кейт Маккалістер (мати Кевіна) намагається підкупити літнє подружжя, щоб вони відмовилися від своїх квитків із Парижу, вона пропонує їм свої коштовності й готівку, але пара натякає, що її годинник Rolex може бути фальшивим.

Існує припущення, що Кейт — модельєрка, оскільки в будинку є кілька манекенів, які потім використовує Кевін. Автор оригінальних новел за фільмом Тод Штрассер зробив Кейт саме модельєркою, а тата Кевіна — бізнесменом.

Декораторка фільму «Сам удома» Ев Колі стверджує, що будинок Маккалістерів не був дорого мебльований, але мав навмисно «величний, висококласний вигляд». Але, зрештою, видання зазначає — цей фільм не про гроші. Джон Гʼюз і режисер Кріс Коламбус створили цей зворушливий і комедійний фільм для того, щоб підняти настрій на свята.