Міністр Камишін: Україна в 2024 році виробить мільйон FPV-дронів і тисячі ударних БпЛА
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- Костя Андрейковець
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Регіональне управління Сил територіальної оборони Південь / Facebook
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні у 2024 році вироблять один мільйон FPV-дронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту на сотні кілометрів і понад тисячу безпілотників дальністю від 1 000 км.
Про це він написав у Telegram.
Він підтвердив слова президента Володимира Зеленського, який заявив про плани щодо мільйон FPV-дронів на пресконференції 19 грудня.
Камишін додав, що вже в цьому місяці, у грудні, українські потужності виробляють понад 50 тисяч FPV-дронів. «Всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається», — додав міністр.
Озвучена Камишіним і Зеленським цифра «мільйон» доволі реалістична. Якщо підрахувати, то це приблизно 2 800 дронів на день. Конвеєрне виробництво з такими обсягами може впоратися.
- Безпілотники FPV (First Person View) активно застосовуються на війні, як для розвідки, так і для знищення техніки й живої сили противника. Ними можна замінювати артилерійські боєприпаси, але працюють вони на коротких відстанях — до 8—10 км.