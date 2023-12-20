Рада підтримала зміни до закону «Про адміністративну процедуру» в першому читанні

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Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний законопроєкт № 10161 у першому читанні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 318 парламентарів.

Зміни допомагають імплементувати закон «Про адміністративну процедуру». Ухвалення закону має наблизити Україну до стандартів Євросоюзу та покращити якість комунікації держави з громадянами, зокрема усунути бюрократію і дати людям можливість брати участь у розгляді справ, які їх стосуються.