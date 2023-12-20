Паризький музей прибрав воскову фігуру Жерара Депардьє після звинувачень у насильстві

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Французький музей прибрав воскову фігуру Жерара Депардьє після того, як актора звинуватили в сексуальному насильстві.

Про це пише The Guardian.

Фігура 74-річного Депардьє в натуральну величину стояла в паризькому музеї Гревен з 1981 року. Музей заявив, що забрав фігуру «після негативної реакції відвідувачів», що проходили повз неї, а також через коментарі в соцмережах.

Проти Жерара Депардьє висунули звинувачення у зґвалтуванні 20-річної акторки, тепер звинувачують у сексуальних домаганнях до 13 жінок. Опитані жінки розповіли, що 74-річний актор публічно розпускав руки, намагаючись залізти під білизну чи сукню, пропонував піти в роздягальню, а на відмову реагував агресивно.

Французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі «Дантон» (1983) з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, 14 грудня втопилась у Сені. Вона була першою акторкою, яка висунула звинувачення проти Депардьє публічно.

Крім того, нещодавно на французькому телебаченні вийшов сюжет із сексистськими коментарями актора. Він знову привернув увагу до звинувачень і відновив дискусію про сексизм у французькому кіно.

Депардьє відкинув усі звинувачення на свою адресу, написавши у відкритому листі Le Figaro: «Я ніколи, ніколи не ображав жінку». Родина актора заявила про «безпрецедентну змову» проти нього.

Бельгійський муніципалітет позбавив Депардьє звання почесного громадянина через кілька днів після того, як канадська провінція Квебек забрала в нього нагороду через скандальні коментарі щодо жінок.

Минулого тижня міністр культури Франції Ріма Абдул-Малак заявила, що поведінка актора присоромила Францію і зазначила, що його можуть позбавити ордена Почесного легіону — головної нагороди країни.