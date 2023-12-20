Суд в Австралії виніс перший в історії країни вирок за шпигунство
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Diego Fedele/AAP
Австралійський суд визнав винним у шпигунстві на користь Китаю мешканця Мельбурну, який раніше обіймав чільні посади в китайських громадських асоціаціях. Це перший вирок за новим законом про іноземне втручання, ухваленим у 2018 році після серії спроб Китаю вплинути на політику Австралії.
Колишнього члена ліберальної партії Ді Сань Дуонга поліція штату Вікторія запідозрила в плануванні чи підготовці акту іноземного втручання ще в 2020 році.
Прокурори заявили, що Ді Сань Дуонг постійно контактував з китайською розвідкою і намагався вплинути на австралійського високопосадовця Алана Таджа, щоб просувати інтереси Комуністичної партії Китаю — звинувачення він заперечував.
Суд штату Вікторія визнав його винним після довготривалих обговорень і заслуховувань численних доказів, тож тепер чоловікові загрожує до десяти років увʼязнення.
- У червні 2020 року Дуонг зробив пожертву на суму $37 450 австралійських доларів ($25 тис) Королівській лікарні Мельбурну — тривав карантин через COVID-19, а поставки важливого медичного обладнання були нечастими і складними. Тоді Дуонг перед ЗМІ урочисто вручив чек тодішньому федеральному міністру Алану Таджу, а потім його передали гендиректору лікарні. Проте федеральні прокурори стверджували, що це було далеко не жестом доброї волі. Натомість вони заявляли, що Дуонг намагався в такий спосіб вплинути на австралійського урядовця — він сподівався, що найближчим часом Тадж зможе стати прем’єр-міністром.
- Дуонг був відомим бізнесменом у китайсько-австралійській спільноті й очолював місцеву асоціацію «Федерація китайських організацій Океанії з В’єтнаму, Камбоджі та Лаосу». За словами федеральних прокурорів, він також був причетний до іншої організації, яка була зареєстрована в агентстві Комуністичної партії Китаю.