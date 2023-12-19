Дослідники склали повну карту мозку мишей. Це допоможе краще вивчити мозок людини

Новини

Tambako The Jaguar / Flickr

Учені склали повну картку мозку мишей — це допоможе краще дослідити мозок людини. Нова карта описує розташування та молекулярну інформацію про понад 32 мільйони мозкових клітин, а також звʼязок між ними.

Про це пише Sci.News.

Клітинний атлас надав детальний каталог транскриптома клітини — повного набору генних показань, який містить інструкції для синтезу білків та інших клітинних продуктів. Транскриптомна інформація, включена в карту, ієрархічно організована — вона деталізує класи клітин, підкласи і тисячі окремих клітинних кластерів у мозку.

SciNews

Атлас також описує клітинний епігеном — хімічні модифікації ДНК і хромосом клітини, які змінюють спосіб експресії генетичної інформації клітини — з детальним описом тисяч епігеномних типів клітин і мільйонів потенційних елементів генетичної регуляції для різних типів клітин мозку.

Разом структурна, транскриптомна та епігенетична інформація показали унікальну карту клітинної організації та різноманітності мозку миші. Це детально показує, як хімічні сигнали виникають і передаються в різні частини мозку — вони є основою того, як працюють мозкові ланцюги і як функціонує мозок загалом.

Дослідження уточнює базові уявлення про те, яким є мозок на клітинному рівні, стверджують науковці. Це дасть можливість провести порівняння між здоровим мозком і мозком з неврологічними та психіатричними розладами. Вивчення мозку таким чином може допомогти лікарям відкрити нові терапевтичні підходи до лікування.

Люди еволюціонували протягом мільйонів років, і значна частина цієї еволюційної історії є спільною з іншими тваринами. Проте даних, отриманих тільки від людей, ніколи не буде достатньо для того, щоб розповісти все про роботу мозку.

«Результати цього дослідження та ініціативи BRAIN в цілому допомагають нам краще зрозуміти, які типи клітин уражаються у разі конкретних захворювань. Ми сподіваємося, що це прокладе шлях до більш точної терапії, яка зможе вилікувати хворі клітини, не впливаючи на решту мозку», — сказав професор Бінг Рен, дослідник з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.