Зеленський бачить необхідність мобілізувати чоловіків від 25 років, а жінок — ні

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Президент Володимир Зеленський не підпише законопроєкт, у якому йтиметься про мобілізацію жінок. Водночас він бачить необхідність мобілізувати чоловіків молодших за 27 років.

Про це він сказав на конференції у відповідь на запитання від журналіста Bloomberg.

«[Мобілізація] жінок — ні. Що стосується зниження мобілізаційного віку до 25 років — якщо буде аргументовано. На сьогодні бачу, що це необхідно. З цим погоджуюсь».

В Україні готують новий законопроєкт, який внесе зміни в мобілізацію та у військову службу. Заступниця голови комітету з нацбезпеки Марʼяна Безугла публікувала деякі головні нововведення проєкту закону, зокрема:

ті, хто прослужив під час воєнного стану 36 місяців, отримують право на звільнення, а якщо військовий пробув 12 місяців у зоні бойових дій за 24 місяці служби, то матиме право на відпустку у 90 днів за один раз, проте це віддалить строк отримання права на звільнення;

варіант короткострокового контракту для людей 18—25 років, коли вони добровільно підписують контракт на рік, обравши вакансію, і зможуть за рік звільнитися, попри воєнний стан. Мобілізувати зможуть тільки з 25 років;

брати на військовий облік придатних до служби жінок. Жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу або залучити до забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінок можуть взяти на військову службу тільки в добровільному порядку.

У травні 2023 року Парламент ухвалив законопроєкт № 9281 про зниження граничного віку призовників з 27 до 25 років. Призовники наразі не є військовозобовʼязаними — отже, не підлягають мобілізації. Якщо граничний вік зменшать, це дозволить мобілізовувати чоловіків 25 і 26 років.