Генштаб та головком подавали запит на мобілізацію 450—500 тисяч людей. Зеленському потрібні аргументи

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Генеральний штаб ЗСУ та головнокомандувач Валерій Залужний подали запит на мобілізацію 450—500 тисяч людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками року.

За його словами, щоб мобілізувати таку кількість людей потрібні аргументи, оскільки це питання додаткових грошей і забезпечення.

«Вони звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій... Запропонували мобілізувати додаткових 450—500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів», — зазначив Зеленський.

Мобілізація 450—500 тисяч людей коштуватиме державі 500 мільярдів гривень.

Президент додав, що потрібен мобілізаційний закон, у якому врахують питання ротації, відпусток та демобілізації. Поки що, як сказав Зеленський, він не побачив у законі пунктів про демобілізацію.