Офіс генпрокурора контактує з російським експолковником Саліковим, який хоче свідчити в МКС

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EenVandaag / NPO 1

Офіс генерального прокурора України досліджує інформацію від колишнього російського полковника і «вагнерівця» Ігоря Салікова, який хоче свідчити в Міжнародному кримінальному суді про воєнні злочини рф в Україні.

Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Бєлоусов в етері «Радіо Свобода».

За його словами, Офіс генпрокурора понад пів року працює з Ігорем Саліковим, який надає Україні свідчення про дії росії з 2013 року — з часу підготовки до вторгнення, та особливості відкритого вторгнення.

Юрій Бєлоусов додав, що деякі дані про воєнні злочини ОГП уже підтвердив, проте ще не ясно, чи підтвердиться й інша інформація від російського ексвійськового. Зокрема, вдалося підтвердити вбивство цивільного на території Київської області.

З чого почалася співпраця Офісу генпрокурора та Салікова, очільник департаменту не уточнив.