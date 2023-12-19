Студія Marvel звільнила актора Джонатана Мейджорса. Його визнали винним у нападі на жінку
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Студія Marvel звільнила американського актора Джонатана Мейджорса, який мав зіграти головну роль у фільмі «Месники: Династія Канга». Суд присяжних у Нью-Йорку визнав його винним у нападі на колишню дівчину.
Про це пише ВВС.
Джонатана Мейджорса визнали винним у нападі та спричиненні тілесних ушкоджень дівчині, а також у домаганнях. Майже одразу після винесення вироку Marvel Studios розірвала з ним контракт — знімати новий фільм з ним мали на початку 2024 року.
Студія Marvel продовжить знімати фільм без Мейджорса. Компанія вже найняла сценариста Майкла Волдрона для роботи над новим сценарієм.
Мейджорсу загрожує позбавлення волі на строк до одного року. Фінальний вердикт мають винести 6 лютого.
- У березні 2023 року актора затримала поліція після дзвінка до служби екстреної допомоги. Заявницею виступила його колишня дівчина Грейс Джаббарі, яка повідомила, що Мейджорс її вдарив і домагався до неї під час побутової суперечки. Вона звернулася до лікарні з легкими травмами голови та шиї. Жінка зазначила, що актор вдарив її по обличчю, завдавши сильного болю й заподіявши рвану рану за вухом. Він також із силою «поклав руку на шию», після чого лишилися синці. Це сталося, коли вони почали сваритися через те, що Мейджорс фліртував у телефонному листуванні з іншою жінкою.