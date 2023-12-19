Данія і США підписали оборонну угоду. Що вона передбачає

Новини

Сполучені Штати підписали десятирічну оборонну угоду з Данією, що дозволяє їм розміщувати американських солдатів і військовову техніку на данській території.

Про це повідомила прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен, передає Reuters.

«Це означає, що американські солдати й техніка можуть постійно перебувати на території Данії», — додала вона.

Угода набуде чинності приблизно за рік після ухвалення необхідних законів.

Напередодні США підписали угоду про співпрацю в галузі оборони з Фінляндією й отримали доступ до 15 фінських військових баз, а також залізниці, яка веде до кордону з росією.

Раніше США підписали оборонні угоди зі Швецією, Норвегією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Словаччиною, Чехією, Угорщиною і Болгарією.