Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек подав у відставку. Журналісти викрили його на звʼязках з росією

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Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек написав заяву про звільнення — раніше журналістське розслідування виявило його ймовірні звʼязки з росією.

Про це він заявив у коментарі виданню «РБК-Україна».

26 жовтня журналісти Bihus.Info повідомили, що Дмитро Тишлек користується нерухомістю й автівкою, що належать родині партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а його дружина навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта. Сам Тишлек заявив, що журналісти спотворили інформацію про його сімʼю і додали в матеріал оцінювальні судження, які нібито не мають нічого спільного з реальністю.

Після опублікованого розслідування Тишлек публічно звернувся з заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили цю інформацію.

15 грудня стало відомо, що заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек повернувся до виконання своїх обовʼязків, оскільки службова перевірка не знайшла підстав для його звільнення. Проте сьогодні він подав у відставку «за власним бажанням», у МВС підписали його звільнення.