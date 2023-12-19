Госпіталь «Добробут» пів року проводитиме безкоштовні операції постраждалим від війни

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Госпіталь медичної мережі «Добробут», що в Києві на вулиці Сім’ї Ідзиковських, 3, пів року проводитиме безкоштовні хірургічні операції постраждалим від війни — як військовим та їхнім дітям, так і цивільним. Також там надавати безоплатну стаціонарну допомогу. Йдеться і про термінову допомогу, і про планову.

Про це повідомила пресслужба «Добробуту».

Програма діятиме від 18 грудня 2023 року до 15 травня 2024 року. Подати заявку на хірургічне й стаціонарне лікування за безкоштовною програмою можна за телефонами: 044 495 28 88, 050 495 28 88 та 097 495 28 88. Усі заявки розглядає спеціальна медкомісія. Кількість місць у програмі обмежена.

«Окрема частини програми — безкоштовна фізична реабілітація для захисників і захисниць. Цьогоріч ми потужно розвинули цей напрям, маємо сучасне обладнання, нові приміщення й посилену досвідчену команду лікарів фізичної та реабілітаційної медицини», — додала керівниця пресцентру «Добробуту» Ірина Навольнєва.