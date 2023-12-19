Дослідження: мавпи впізнають родичів, яких не бачили десятиліттями

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Зоологи зʼясували, що мавпи впізнають старих друзів, яких не бачили десятиліттями. Це найдовша соціальна пам’ять, яку виявили у тварин.

Про це повідомляє CNN.

Під час експерименту науковці з Університету Джона Гопкінса і Каліфорнійського університету в Берклі використовували фото мавп з Единбурзького зоопарку в Шотландії, зоопарку Планкендаель в Бельгії та заповіднику Кумамото в Японії. Знімки показали іншим мавпам, які не бачили родичів, зображених на фото, від дев’яти місяців до 26 років. Також учені брали до уваги взаємини між приматами.

Шимпанзе і бонобо впізнали фотографії родичів через 25 років після того, як востаннє бачили їх, а знімки старих друзів викликали ще більш позитивну реакцію.

Потім дослідники залишали мавпам дві фотографії — на одній була мавпа, яку вони знали, а на іншій — незнайомець, і стежили, на котру дивилися піддослідні та як довго.

Примати значно довше дивилися на тих, кого знали, незалежно від того, скільки часу минуло з їхньої останньої взаємодії, а ще довше дивилися на тих, з ким товаришували.

Дослідники вважають, що соціальна пам’ять мавп може тривати понад 26 років. Її навіть можна порівняти з пам’яттю людей. Тож цілком імовірно, що мавпи здатні сумувати за своїми близькими.

Мавпи встановили новий рекорд тривалості соціальної пам’яті у тварин. Попередні дослідження свідчать, що дельфіни пам’ятають людей, яких не бачили 20 років.