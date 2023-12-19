Google виплатить споживачам зі США $700 мільйонів — компанію звинувачують у придушенні конкуренції

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Alphabet, материнська компанія Google, погодилася виплатити $700 мільйонів своїм американським споживачам і посилити конкуренцію в магазині застосунків. Штати разом з користувачами висунули компанії антимонопольні умови.

Про це повідомляє Reuters.

Google звинувачують у придушенні конкуренції в магазині застосунків на пристроях Android. Компанія стягувала надмірні комісії за покупки в Google Play, блокуючи альтернативні способи оплати, які могли б запропонувати нижчі комісії.

За угодою, яка поки потребує остаточного схвалення судді, Google має виплатити $630 мільйонів у розрахунковий фонд для споживачів та $70 мільйонів — у фонд, який використовуватимуть штати.

У домовленості йдеться, що користувачі отримають принаймні по $2 і можуть отримати додаткові виплати залежно від своїх витрат у Google Play з 16 серпня 2016 року до 30 вересня 2023 року.

До угоди приєдналися всі 50 штатів, округ Колумбія, Пуерто-Ріко й Віргінські острови.

У Google заявили, що працюють над тим, щоб дати споживачам альтернативні варіанти оплачування покупок у Google Play — зокрема, користувачі зможуть обирати між тим, щоб придбати застосунок безпосередньо у розробника, або сплачувати за продукт у звичний спосіб — через Google.

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