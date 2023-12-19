У Дніпрі «Укрзалізниця» запускає приміський поїзд Dnipro City Express

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Getty Images / «Бабель»

У Дніпрі від 20 грудня 2023 року запустять приміський поїзд Dnipro City Express. Він сполучить місто з передмістям і містами-сателітами.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

На першому етапі проєкту Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро — Камʼянське і зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка і Запоріжжя-Камʼянське.

Поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10. Із Камʼянського поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Поїздка триватиме приблизно 40 хвилин, вартість квитків — від 12 до 18 гривень. На маршруті курсуватимуть відновлені електропоїзди серії ЕПЛ2Т. У поїздах є пандуси, місця для людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігація зі шрифтом Брайля, місця для велосипедів, а ще — порти Type-C та USB для зарядки. Квитки на поїзди доступні в чат-боті «Укрзалізниці».