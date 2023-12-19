Амстердам запропонував нове місце для «кварталу червоних ліхтарів»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
У Нідерландах влада Амстердама запропонувала нове місце для «кварталу червоних ліхтарів».
Про це повідомляють AFP і RTE.
Мер Фемке Халсема оголосила, що знаменитий район слід перенести на бульвар Європи на південь від центру міста. Пропозицію внесуть до міської ради на початку 2024 року.
Таким чином влада міста хоче знизити рівень злочинності та кількість туристів у центрі. Там поблизу немає житлових будинків, що може зменшити вплив на місцевих жителів.
- У жовтні секс-працівниці Амстердаму протестували проти плану перенести «квартал червоних ліхтарів». Понад 20 тисяч людей підписали петицію проти перенесення, закликаючи натомість посилити контроль над натовпом у цьому районі та поліцейський нагляд, особливо в нічний час.