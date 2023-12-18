У столиці Сербії мітингують проти результатів парламентських виборів

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У Белграді на протест через результати дострокових парламентських виборів вийшли тисячі людей під проводом опозиційної коаліції «Сербія проти насильства».

Про це пише місцеве видання N1.

Протестувальники пішли до будівлі державної виборчої комісії, скандуючи «Злодії!», а лідери опозиції почали подавати офіційні скарги, стверджуючи про фальсифікації на виборах.

Перед цим міжнародна моніторингова місія від ОБСЄ виявила порушення на виборах, серед яких — втручання Вучича у передвиборчу кампанію, упередженість медіа та підкуп голосів.

Мітингувальники зламали огорожу будівлі державної виборчої комісії, і одна жінка спробувала штурмувати вхід. Усіх зупиняли організатори з опозиційної коаліції. Протестувальники закидали будівлю яйцями, помідорами та рулонами туалетного паперу.

Goran Srdanov / Nova.rs

Учасники протесту виступають проти і парламентських виборів, і місцевих. Люди незадоволені, зокрема, результатами виборів до мерії Белграду, які ще офіційно не оголошені. Прогнози соціологічних агентств свідчать, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) виграє 38% бюлетенів, тоді як «Сербія проти насильства» набере 35%.