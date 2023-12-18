Швеція та Данія закуплять для України додаткові бойові машини CV90

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Försvarsdepartementet

Данія і Швеція домовилися закупити для України додаткові бойові машини піхоти CV90.

Як повідомляє уряд Швеції, це погодили міністри оборони обох країн. Спершу Данія зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда датських крон (близько $263,6 млн), а Швеція підтримає закупівлі в рамках угоди, підписаної між Шведським управлінням оборонної техніки (FMV) і Україною ще в липні цього року.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Копенгаген і Стокгольм використовуватимуть промисловий потенціал для забезпечення цих поставок.

БМП CV90 — це розробка компанії BAE Systems-Hägglunds. Такі машини є на озброєнні скандинавських країн, Естонії та Нідерландів. Вони мають посилену броню, яка здатна витримувати влучання 30-мм снарядів, та 40-мм гармату L70 Bofors. Україні Швеція раніше передала 50 таких БМП.