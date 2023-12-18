Єврокомісія виділила €65 мільйонів країнам, які приймають українських біженців

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Єврокомісія виділила понад €65 мільйонів Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії, адже вони приймають на своїй території українських біженців.

Про це йдеться на сайті відомства.

Кошти виділять з Фонду притулку, міграції й інтеграції для полегшення фінансового навантаження на країни. Це допоможе забезпечити людей, що перебувають під тимчасовим захистом ЄС, належним рівнем підтримки, послуг та допомоги.

Болгарія, Чехія, Польща та Румунія також можуть використати додаткове фінансування для переходу від надання біженцям «колективного» притулку до індивідуального розселення у приватному секторі. Вони зможуть надати українцям фінансову допомогу на перехідний період, а також надати доступ до мовного тренування, до соціальних або медичних послуг.

За даними Єврокомісії, загалом 4,1 мільйона біженців з України зареєстровані для отримання тимчасового захисту або подібного у ЄС.