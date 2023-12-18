Через повінь в Австралії люди сидять на дахах, а вулицями плавають крокодили. Це назвали «одним з найгірших стихійних лих» у країні

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YORDAN ZHEKOV / Contributor / Getty Images

В Австралії потужний тропічний циклон «Джаспер» накрив кілька туристичних міст у штаті Квінсленд, що вздовж Великого Барʼєрного рифу.

Про це повідомляє BBC.

У Кернсі стихійне лихо призвело до евакуації цілого міста й закриття аеропорту. Домівки затоплені, тисячі людей, рятуючись від повені, сидять на дахах, а рівень води лише зростає. Цілий регіон переживає відключення електроенергії — понад 14 тисяч будинків не мають світла, а чистої питної води стає все менше.

Тим часом крокодили почуваються доволі безтурботно, плаваючи наводненими вулицями міста.

Влада очікує, що це буде найсильніша повінь в австралійському регіоні за всю історію. За 40 годин у місті Кернс випала річна норма опадів — понад 600 мм, їхня кількість зростає.

«На наших очах було багато стихійних лих, і це одне з найгірших, що я можу пригадати», — сказав премʼєр-міністр австралійського штату Квінсленд Стівен Майлз.

Загиблих або зниклих безвісти поки що немає.