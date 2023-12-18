До кінця року Латвія навчить ще понад 1 500 військових ЗСУ
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Латвія розширює програму підготовки українських військових, повідомили в Міністерстві оборони України після зустрічі міністрів двох країн Рустема Умєрова та Андріса Спрудса.
Латвія навчає українських військових базової загальновійськової підготовки, а також готує сержантів, саперів, стрільців та інших.
За даними Генштабу ЗСУ, від липня 2022 року латвійці допомогли підготувати близько 350 українських військових за кількома напрямами підготовки. У 2023 році обсяги підготовки за участі Латвії збільшилися більше ніж учетверо, і до кінця року навчать ще понад 1 500 військових ЗСУ.
У 2024 році Генштаб пропонує підготувати орієнтовно 96 командирів відділень і 360 бойових медиків за участі Латвії.
- У березні Латвія почала передавати Україні перші автомобілі, які конфіскували в пʼяних водіїв. Вони підуть на потреби Збройних сил України.
- У серпні Латвія приєдналася до «гарантій безпеки» для України. Ці гарантії включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті.