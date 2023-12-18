Північна Корея знову запустила балістичну ракету. Вона впала в Японське море
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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AFP
Північна Корея 18 грудня запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Вона може подолати понад 15 тисяч км, тобто вона може досягти будь-якої точки Японії та материкової частини Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Reuters.
Ракету запустили поблизу Пхеньяну в бік моря біля східного узбережжя Північної Кореї. Вона подолала близько 1 000 км, повідомили в Обʼєднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
Міністерство оборони Японії повідомило, що політ тривав 73 хвилини. За даними Японії, ракета піднялася на понад 6 000 км і впала в море західніше японського острова Хоккайдо.
- Напередодні ввечері Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності, яка пролетіла приблизно 570 км і теж впала в море.
- Цього року Північна Корея провела рекордну кількість ракетних випробувань. У листопаді вона успішно запустила супутник-шпигун після кількох невдалих спроб.