СБУ: Прослушку знайшли не в основному кабінеті Залужного

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Провадження відкрили за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, техніку виявили не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке в майбутньому він міг використовувати для роботи.

Попередньо, пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Пристрій передали на експертизу.