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У неділю, 17 грудня, у Сербії пройшли позачергові парламентські вибори. Прогнозується, що коаліція на чолі з Сербською прогресивною партією (SNS) збереже більшість у парламенті.

Про це пише ВВС.

Десятирічну владу президента Сербії Александара Вучича та його партії SNS похитнули дві масові стрілянини в травні, у результаті яких загинуло 18 людей, зокрема девʼятеро учнів початкової школи. Незадоволення сербів посилило і зростання інфляції, яка в листопаді становила 8%.

Загалом 18 партій і блоків змагаються за підтримку 6,5-мільйонного електорату за 250 місць у парламенті. Прохідний барʼєр до парламенту становить 3% голосів виборців. Виборчі дільниці закрилися об 21:00 за київським часом.

Передвиборче опитування громадської думки, проведене вебсайтом Nova Srpska Politicka Misao, показало, що SNS та її альянс «Сербія не має зупинятись» (Serbia Must Not Stop) лідирують з 39,8% голосів, за ними йдуть альянс «Сербія проти насильства» з 25,6%, а на третьому місці з 8,9% — Соціалістична партія (SPS) на чолі з колишнім міністром закордонних справ Івіцею Дачичем, давнім партнером SNS по коаліції.

Соціологи CeSID та IPSOS, які стежать за перебігом голосування, повідомили про порушення, включаючи організований приїзд виборців на виборчі дільниці, фотографування бюлетенів і процедурні помилки.