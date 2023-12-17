В кабінеті Валерія Залужного знайшли прослушку
- Автори:
- Софія Телішевська, Оксана Коваленко
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Сьогодні в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Правоохоронці почали розслідування.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в силових структурах. За їхніми даними, Служба безпеки України розпочала розслідування.
Водночас в СБУ цю інформацію поки ані підтверджують, ані спростовують. «Бабель» також звернувся по коментар до Державного бюро розслідувань.
Інцидент стався на тлі чуток про начебто бажання військово-політичного керівництва України зняти Залужного з посади.