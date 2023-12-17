Невідомі атакували село на кордоні Бєлгородської області росії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Головне управління розвідки України підтвердило бойове зіткнення на кордоні Бєлгородської області росії. Раніше російські медіа заявляли, що в селі Теребрено, що неподалік українського кордону, стався стрілецький бій.
ГУР стверджує, що Теребрино атакували «противники кремлівського режиму». Внаслідок атаки знищили взводний опорний пункт російських військ. Через паніку російські військові відкрили хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.
- Навесні 2023 року «Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода росії» кілька разів проникали на територію рф. 22–23 травня вони здійснили рейд у Бєлгородську область і закликали росіян приєднуватися до боротьби з чинним режимом. У легіоні розповіли, що хочуть створити в Бєлгородській області демілітаризовану зону, звідки рф не зможе обстрілювати Україну.