У США під час риболовлі батько з донькою знайшли затонулий у XIX столітті корабель

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Чоловік і його шестирічна донька під час риболовлі на озері Мічиган, що в США, помітили незвичайний предмет — виявилося, що це уламок корабля, який затонув у 1871 році.

Про це пише СNN.

Тім Воллак і його донька Хеллі часто рибалять на цьому озері. Цього разу біля Грін-Айленду дівчинка побачила щось незвичайне і подумала, що це восьминіг. Однак батько припустив, що це уламки корабля, який зазнав аварії.

Чоловік не зміг ідентифікувати корабель за уламками. Вісконсинське історичне товариство також не знайшло відомостей про кораблетрощу в цьому місці. Проте вже 4 грудня екіпажі Департаменту природних ресурсів Вісконсину використали автомобіль з дистанційним керуванням для дослідження місця аварії корабля.

У воді вони виявили дерев’яну трищоглову баркентину — вітрильний корабель був на глибині близько трьох метрів.

Хоча офіційно корабель ще не ідентифікували, місце, де його знайшли, свідчить, що це баркентина «Джордж Л. Ньюман». У Вісконсинському історичному товаристві стверджують, що цей корабель побудували в Огайо в 1855 році, він був завдовжки майже 40 метрів.

Корабель зазнав аварії 8 жовтня 1871 року — тобто 152 роки тому. Екіпаж «Джорджа Л. Ньюмана», намагаючись врятуватися від густого диму Великої пожежі Пештіго, сів на мілину на південно-східній точці Зеленого острова. Доглядач маяка врятував екіпаж. Разом вони протягом тижня витягували з води те, що залишилося на кораблі. З часом про судно всі забули, його засипало піском.

Навесні Вісконсинське історичне товариство огляне затонулий корабель і оцінить його задля внесення до Національного реєстру історичних місць.