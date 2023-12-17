На півдні сектора Гази загинув французький дипломат
- Автор:
- Софія Телішевська
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Twitter / Eric Diard
На півдні сектора Гази від поранень під час ізраїльського бомбардування в Рафаху загинув французький дипломат.
Про це йдеться у повідомленні МЗС Франції.
Співробітник МЗС Франції жив у будинку одного зі своїх колег з Генконсульства разом із двома іншими колегами та їхніми родинами. Будинок потрапив під ізраїльський удар у середу ввечері — там загинуло близько 10 людей.
Країна засуджує бомбардування житлового будинку і вимагає, щоб «ізраїльська влада пролила світло на обставини цього удару».
- 15 грудня ізраїльські військові взяли на себе відповідальність за те, що під час боїв на півночі Гази помилково вбили трьох заручників бойовиків ХАМАС, триває розслідування події.