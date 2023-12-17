Оборонці вночі збили ракету Х-59 і 20 дронів Shahed. На Одещині є загиблий
- Автор:
- Софія Телішевська
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У ніч на 17 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ракетами й ударними безпілотниками, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Противник випустив крилату ракету «Іскандер-К», керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних безпілотників типу Shahed.
Сили ППО збили усі дрони та ракету Х-59, а «Іскандер» не досягла своєї цілі.
Повітряні цілі ворога збивали в межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.
На Одещині один збитий безпілотник упав у житловий квартал та вибухнув, через що загинула людина, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
За його словами, в Одеській області Сили протиповітряної оборони збили девʼять БпЛА типу Shahed-136.