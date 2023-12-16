На кордоні з Польщею помер ще один український водій. Це вже третій випадок

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Getty Images / «Бабель»

На польсько-українському кордоні помер ще один український водій, який стояв у черзі через страйк польських перевізників. Це вже третій випадок від початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

Про смерть водія «Суспільному» повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

«Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії», — сказав Балін.