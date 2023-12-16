На супутнику Сатурну Енцеладі виявили важливу речовину для утворення життя

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NASA

Нове дослідження даних, які зібрала місія NASA Cassini, показало наявність на супутнику Сатурну Енцеладі потужного джерело енергії, яке є ключовим фактором для потенційних форм життя глибоко під крижаною оболонкою.

Про це пише науковий журнал Nature Astronomy.

Енцелад викидає шлейфи льоду та води з тріщин у своїй крижаній оболонці, і вчені вважають, що деякі з цих шлейфів містять органічні молекули з правильним хімічним складом, важливим для життя, яким ми його знаємо.

Кілька років тому дослідники знайшли вуглекислий газ, метан і водень в Енцеладі, що вказало на метаногенез на супутнику. Це процес утворення метану, який широко поширений на Землі і може бути ознакою життя в інших світах.

Підтвердження наявності ціаніду водню — важливого попередника деяких молекул, які повинні були бути на Землі для виникнення життя — виводить концепцію того, що Енцелад, імовірно, придатний для життя, на новий рівень.

Також дослідницька група виявила, що підповерхневий океан Енцелада, з якого походять шлейфи, може бути джерелом кількох інших органічних сполук, деякі з яких служать джерелами палива для наземних організмів.

Нове джерело хімічної енергії (ціанід водню) потужніше та різноманітніше, ніж процес метаногенезу, оскільки це дає розуміння, що існують різні хімічні шляхи виникнення життя (якщо воно там є) у підповерхневому океані супутника Сатурна.

«Якщо метаногенез схожий на маленьку батарейку годинника з точки зору енергії, то наші результати свідчать про те, що океан Енцелада може запропонувати щось більше схоже на автомобільний акумулятор, здатний забезпечити велику кількість енергії для будь-якого життя, яке там може виникнути», — додав один із дослідників.