Актор Метью Перрі помер через гостру дію кетаміну

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Судмедексперти назвали офіційну причину смерті актора, зірки серіалу «Друзі» Метью Перрі — гостра дія кетаміну.

Про це пише The New York Times.

За півтора тижня до своєї смерті актор застосовував інфузійну терапію кетаміном від депресії і тривоги.

За даними експертизи, кетамін в організмі Перрі спричинив надмірну стимуляцію серцево-судинної системи і пригнічення дихання. Чинниками, які спричинили смерть, були утоплення, ішемічна хвороба серця і вплив бупренорфіну (цей препарат застосовують, щоб наркозалежні відвикали від опіоїдів).