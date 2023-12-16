Актор Метью Перрі помер через гостру дію кетаміну
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Судмедексперти назвали офіційну причину смерті актора, зірки серіалу «Друзі» Метью Перрі — гостра дія кетаміну.
Про це пише The New York Times.
За півтора тижня до своєї смерті актор застосовував інфузійну терапію кетаміном від депресії і тривоги.
За даними експертизи, кетамін в організмі Перрі спричинив надмірну стимуляцію серцево-судинної системи і пригнічення дихання. Чинниками, які спричинили смерть, були утоплення, ішемічна хвороба серця і вплив бупренорфіну (цей препарат застосовують, щоб наркозалежні відвикали від опіоїдів).
- Метью Перрі у віці 54 роки знайшли мертвим 29 жовтня в гідромасажній ванні у власному будинку в районі Лос-Анджелесу. Після його смерті акторський склад «Друзів» опублікував спільну заяву, у якій вони називають себе родиною і пишуть, що спустошені втратою. Також актори «Друзів» поширили памʼятні фото і відео з Метью Перрі. Можете подивитися їх тут.