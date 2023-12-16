Генштаб: Сили оборони України ліквідували 930 окупантів і 14 їхніх танків
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images
Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень між Силами оборони України й російським військом. Останнє втратило 930 окупантів, 14 танків, 13 бойових броньованих машин та інше.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
На Купʼянському напрямку українські захисники відбили атаки в районі Синьківки Харківської області, а на Лиманському — східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку оборонці відбили 18 атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, тоді як на Авдіївському напрямку — 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області.
На Марʼїнському напрямку Сили оборони стримують окупантів у районах Красногорівки, Марʼїнки та Новомихайлівки на Донеччині.
На Шахтарському напрямку українські військові відбили атаки окупантів біля Старомайорського Донецької області, а на Запорізькому — західніше Новопокровки та південіше Роботиного Запорізької області.
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