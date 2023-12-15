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Відтепер для перебування у прикордонній смузі потрібен дозвіл ДПСУ

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Відтепер для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу Державної прикордонної служби України. Відповідні зміни внесені урядовою постановою.

Зміни передбачають:

Також встановили спеціальний прикордонний режим та заборонену вільного в’їзду, перебування, проживання, пересування людей в межах земельних ділянок шириною 30 — 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної водойми.

У лютому Верховна Рада збільшила ширину прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону з росією та Білоруссю до 2 кілометрів, це буде замінована територія.