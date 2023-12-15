Смоленська авіакатастрофа. Новий міністр оборони Польщі ліквідовує підкомісію, яка розслідувала трагедію

Новини

Wikimedia

Новий міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш ліквідовує підкомісію з питань повторного розслідування Смоленської авіакатастрофи, яку в 2016 році створив ексочільник польського Міноборони Антоні Мацєревич. До 18 грудня членів підкомісії зобовʼязали здати всю документацію, майно та обладнання.

Про це пишуть польські видання Wrpost та РАР.

Сьогодні, 15 грудня, у членів підкомісії відкликали всі дозволи та довіреності на діяльність, повʼязані з роботою підкомісії. Найближчим часом створять спеціальну групу, яка проаналізує діяльність всіх її членів.

Підкомісія Антоні Мацєревича розслідувала Смоленську авіакатастрофу, в якій у квітні 2010 року загинув польський президент Лех Качинський, з 2016 року. Свій остаточний звіт щодо трагедії підкомісія презентувала в 2022 — тобто через шість років від моменту створення. Там йшлося про те, що вибух стався в лівому крилі літака на відстані ста метрів до берези, з якою відбулося перше зіткнення літака. На тій ділянці не було ані високих дерев, ані інших перешкод, які могли б загрожувати літаку. Слідство також виявило сліди вибухівки на 190 елементах літака — так само й в місцях, які недоступні для пасажирів, екіпажу і техніків.

Тоді Мацєревич поскаржився, що росіяни перешкоджають проведенню розслідування.

«Польські представники ніколи не чули і не бачили оригінальних журналів польотів, вони не досліджували вибухові пошкодження в центроплані, не проводили лабораторний аналіз двигунів. Не отримали також більшості документів в аеропорту Смоленська», — заявив у звіті Мацєревич.

Ключове значення мала попередня передача літака на капітальний ремонт у російську Самару на завод «Авіакор». Контроль над процесом капітального ремонту дозволив встановити вибухівку всередині лівого крила. У запланований час і певному місці ліве крило «Туполєва» могли підірвати за допомогою кодованої радіопередачі. Літак, втративши підйомну силу з лівого борту, почав обертатися навколо своєї осі, що в потрібний момент призвело до вибуху пристрою, розміщеного в баластному кесоні, який завдав значних пошкоджень літаку.

Незважаючи на оприлюднення звіту про роботу в 2022 році, підкомісія Мацєревича не була розпущена. На її функціонування могли витратити 31 мільйон злотих — це понад 290 мільйонів гривень. Зараз польська влада хоче встановити всі деталі роботи комісії та зробити трагедію «прозорою».

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що розслідування підкомісії Мацєревича «не має нічого спільного з поясненням причин Смоленської трагедії, але має багато спільного з політикою». Сам Томчик вважає звіт Єжи Міллера, який в 2011 року анулювали через оприлюднені в ньому «фальсифіковані дані», таким, що розкриває причини авіакатастрофи під Смоленськом.