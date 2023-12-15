Лідери Євросоюзу погодили підтримку України обсягом €50 мільярдів

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Andrea Sartorati / Flickr

На саміті в Брюсселі Європейська рада вирішила створити Український фонд з фінансуванням в обсязі €50 млрд на 2024—2027 роки.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«МЗС України вітає досягнення на саміті принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility). Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться», — йдеться в повідомленні.

Завершення всіх необхідних юридичних процедур відбудеться в січні 2024 року, що дозволить якнайшвидше отримати відповідне фінансування.

Гроші, серед іншого, спрямують на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення й модернізацію України, а також прискорення інтеграції в ЄС.

Крім того, МЗС закликав якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах Європейського фонду миру.

Через вето премʼєра Угорщини Орбана ці кошти не закладуть у бюджет ЄС, але Євросоюз має резервний план, повідомляє Bloomberg. Очікується, що 26 держав-членів виділятимуть Україні по €1,5 мільярда з наступного року.

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Історія фінансової підтримки

Третього жовтня Європейський парламент ухвалив резолюцію з підтримкою пропозицій Єврокомісії про перегляд багаторічного бюджету ЄС, який передбачає створення спеціального Українського фонду в розмірі €50 мільярдів. Однак Угорщина виступила проти цієї ініціативи.