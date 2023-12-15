Принц Гаррі виграв суд проти видавця Daily Mail — журналісти роками прослуховували його

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Reuters

Високий суд Лондону ухвалив, що британський принц Гаррі постраждав через прослуховування та інші незаконні методи збору даних журналістами. Принц отримає грошову компенсацію.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше принц подав до суду на видавця Mirror Group Newspapers (MGN), який видає, серед іншого, газету Daily Mirror.

За словами Гаррі, MGN переслідувала його протягом 15 років, починаючи з 1996 року. Гаррі стверджував, що автори понад 140 статей, опублікованих у виданнях MGN, використовували незаконні методи збору даних.

Судове засідання 15 грудня стосувався лише частини цих статей. Суддя вирішив, що журналісти незаконно збирали дані у 15 випадках. Принцу Гаррі присудили £140 600 (близько $180 700) компенсації.