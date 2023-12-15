Китайська соцмережа Weibo просить місцевих блогерів не критикувати економіку КНР. Це нібито загрожує нацбезпеці
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Henry & Co. / Unsplash
Китайська соцмережа Weibo закликала місцевих блогерів «утриматися від контенту з песимізмом щодо економіки Китаю», пише Bloomberg. Міністерство держбезпеки Китаю заявило, що негативні економічні коментарі загрожують нацбезпеці країни.
Один із неназваних користувачів Weibo — фінансовий блогер із понад 76 тисячами підписників — повідомив, що його приватно попросили публікувати менше контенту про економіку. Через це він поділився безтурботним відео про бейсбол у США. Ще один блогер з 16 тисячами підписників, контент якого зосереджений на китайському ринку, опублікував скриншот повідомлення Weibo, де блогерів закликали «уникати перетину червоних ліній», особливо в економічних і фінансових темах.
Негативні коментарі щодо економіки можуть поставити під загрозу національну безпеку, заявило Міністерство держбезпеки КНР у своєму акаунті в WeChat. Критику китайської економіки відомство вважає «кліше, яке хоче підірвати економіку», а мета цього — «поширити у світі помилковий наратив» про занепад країни.
Аналітикам China International Capital Corp. заборонили ділитися негативними коментарями про економіку чи ринки як у публічних, так і в приватних дискусіях. А ще в липні аналітики Goldman Sachs Group Inc. збурили хвилю критики, коли опублікували негативний фінансовий звіт про стан китайських банків — державні медіа та банки дорікнули аналітикам у тому, що вони нібито вводять інвесторів в оману.
- Китайська платформа Weibo працює в умовах одного з найсуворіших у світі режимів цензури. Це одне з найпопулярніших у країні сховищ розважальних новин і пліток про знаменитостей — публікації регулярно перевіряються китайськими державними регуляторами.
- У Китаї у 2015 році ухвалили закон про національну безпеку, у який включили кіберпростір. Згодом ухвалили новий закон, який передбачає перевірки безпеки та зберігання даних на китайських серверах. Цього року китайські законодавці оновили антишпигунське законодавство, заборонивши передачу інформації, повʼязаної з національною безпекою, і розширили визначення шпигунства.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав створити «міцний» барʼєр навколо китайського інтернету задля безпеки. За словами китайського лідера, КНР повинна «дотримуватися партійного управління інтернетом і змусити інтернет працювати на людей».