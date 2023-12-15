Ексдиректора МВФ Родріго Рато судитимуть за ухилення від сплати податків. Йому загрожує до 83 років увʼязнення

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Колишній директор Міжнародного валютного фонду Родріго Рато постане перед судом за ухилення від сплати податків. Правоохоронці вимагають від 61 до 83 років позбавлення волі для 74-річного Рато.

Про це пише Reuters.

Рато звинувачують в 11 фактах злочинів проти податкових органів, зокрема, за переказ нелегальних коштів до Іспанії — там він начебто приховав €8,6 мільйона, не повідомивши про це податкові органи. Крім того, його звинувачують у підробці документів.

Як стверджують прокурори, Рато використовував підставні компанії для фінансових операцій через рахунки в різних країнах — на Багамських островах, у Швейцарії, Люксембурзі, Великій Британії та Монако. Ці рахунки мали оподатковуватися з 2005 по 2015 рік.

Судовий процес над Рато розпочнеться 15 грудня. Очікується, що сам Рато дасть свідчення у справі лише у квітні 2024 року.