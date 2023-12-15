Світовий банк виділяє Україні $1,34 мільярда на видатки держбюджету
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pepi Stojanovski / Unsplash
Україна отримає $1,34 мільярда від Світового банку на пріоритетні видатки держбюджету.
Про це повідомили премʼєр Денис Шмигаль і пресслужба Світового банку.
Цей пакет фінансування виділяють у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE)». Гроші підуть на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО тощо.
Японія виділила $1,086 мільярда, а решту становлять гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).
Загалом Світовий банк вже мобілізував понад $39 мільярдів екстреного фінансування на підтримку України.
- На початку грудня Україна отримала $1,2 мільярда від Світового банку під гарантію Японії на соцвиплати, а до того — $100 мільйонів від Світового банку під гарантії Великої Британії.