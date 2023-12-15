Австралія розширить програму навчання українських військових з 2024 року

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Австралія розширить програму навчання українських військових у рамках операції Kudu. З 2024 року країна збільшить кількість інструкторів для навчання українців.

Про це повідомило Міноборони Австралії.

Цього тижня в Дарвін повернулася остання ротація з приблизно 70 інструкторів Австралійських сил оборони (ADF). Протягом наступних 12 місяців кількість членів ADF, розгорнутих на кожній ротації, збільшиться до 90.

Також до програми включать навчання молодшого керівництва, зосереджене на сферах ведення бойових дій, включаючи міську та окопну війну, надання першої медичної допомоги в бою, розмінування та стрільби.

З січня австралійські солдати допомогли навчити понад 1 200 військових у рамках багатонаціональної навчальної місії під керівництвом Великої Британії для підтримки оборони України після вторгнення росії.