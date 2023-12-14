ВВС оголосила переможців премії «Книга року ВВС»

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«BBC Україна» оголосила переможців літературної премії «Книга року ВВС-2023». Перемогу здобув роман Євгенії Кузнєцової «Драбина» від «Видавництва Старого Лева». Журі обирало фіналістів серед 40 видань.

Дитячою Книгою року стала книга Івана Малковича «Анна Ярославна: київська князівна — королева Франції».

У номінації «Есеїстика» переміг Ростислав Семків і його «Пригоди української літератури».

Церемонію нагородження вперше від початку повномасштабного російського вторгнення провели наживо в Києві в книгарні-кавʼярні Readeat.

Переможець отримає премію — тисячу фунтів. Видавці книг-переможців зможуть використовувати логотип премії «Книга року ВВС» на наступних виданнях.