Німеччина передала Україні другу систему ЗРК Patriot

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Luftwaffe

Німеччина передала Україні обіцяну другу зенітно-ракетну систему Patriot і ракети до неї, щоб посилити українську протиповітряну оборону.

Про це повідомляє уряд ФРН.

Також у новому пакеті девʼять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії, три безпілотні машини для розмінування, 14 систем виявлення дронів, вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros, чотири причепи до тягачів 8x8 HX81, вісім тягачів Zetros та понад 47 тисяч пострілів 40 мм до гранатометів.