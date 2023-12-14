Акторка Дебевер, яка звинуватила Жерара Депардьє в сексуальному насильстві, вчинила суїцид
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі «Дантон» (1983) з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, втопилась у Сені. Вона була першою акторкою, яка висунула звинувачення проти Депардьє публічно.
Про це пише Liberation.
Прокуратура Парижу розпочала розслідування за фактом її смерті. 6 грудня вона вкоротила собі віку, кинувшись у річку Сену. Їй було 60 років.
У 2019 Дебевер розповіла, що Депардьє, який був її партнером по фільму, домагався її прямо на знімальному майданчику — під час зйомок торкався її під одягом. Тоді акторка вирішила розповісти про це через виправдання Депардьє, якого неодноразово звинувачували у зґвалтуванні та сексуальному насиллі його колеги-жінки.
Дебевер відома саме як перша обвинувачка Депардьє, оскільки актриса Шарлотта Арну, яка подала скаргу в серпні 2018 року за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях, публічно не розкрила свою особу до грудня 2021 року.
- Французького актора Жерара Депардьє, проти якого вже висунули звинувачення у зґвалтуванні 20-річної акторки, тепер звинувачують у сексуальних домаганнях до 13 жінок. Опитані жінки розповіли, що 74-річний актор публічно розпускав руки, намагаючись залізти під білизну чи сукню, пропонував піти в роздягальню, а на відмову реагував агресивно.
- Жерар Депардьє відомий своїми численними заявами на підтримку політики путіна. У 2013 році він отримав російське громадянство. У 2015 році Україна внесла його на 5 років у «чорний список» після висловлювання, що Україна — це «частина росії».