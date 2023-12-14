Акторка Дебевер, яка звинуватила Жерара Депардьє в сексуальному насильстві, вчинила суїцид

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Французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі «Дантон» (1983) з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, втопилась у Сені. Вона була першою акторкою, яка висунула звинувачення проти Депардьє публічно.

Про це пише Liberation.

Прокуратура Парижу розпочала розслідування за фактом її смерті. 6 грудня вона вкоротила собі віку, кинувшись у річку Сену. Їй було 60 років.

Французька акторка Еммануель Дебевер у фільмі «Жорстока гра» (1983). The Hollywood Reporter

У 2019 Дебевер розповіла, що Депардьє, який був її партнером по фільму, домагався її прямо на знімальному майданчику — під час зйомок торкався її під одягом. Тоді акторка вирішила розповісти про це через виправдання Депардьє, якого неодноразово звинувачували у зґвалтуванні та сексуальному насиллі його колеги-жінки.

Дебевер відома саме як перша обвинувачка Депардьє, оскільки актриса Шарлотта Арну, яка подала скаргу в серпні 2018 року за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях, публічно не розкрила свою особу до грудня 2021 року.